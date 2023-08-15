الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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طقس الثلاثاء 15 أغسطس

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 16 أغسطس

ويكون الجو غدا الأربعاء غائما جزئيا حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الخميس 17 أغسطس

ويوم الخميس، يكون الجو حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس السبت 18 أغسطس

والجمعة، يكون الجو حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، واشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة، ومن تشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤية الأفقية.

المصدر / فلسطين أون لاين