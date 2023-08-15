15 أغسطس في ذاكرة الأحداث

شهد الـ 15 من أغسطس/ آب عددا من الأحداث على المستوى السياسي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1914 افتتاح قناة بنما للملاحة البحرين بين المحيطين الأطلسي والهادي.
- 1929 ثورة البراق: ثورة فلسطينية بدأت في القدس ثم شملت مدن وقرى فلسطين وسببها التصرفات الاستفزازية لليهود عند حائط البراق.
- 1988 وفاة رئيس بلدية غزة الحاج رشاد الشوا.
- 2004 نحو 1700 أسير يخوضون الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية احتجاجا على أوضاعهم.
- 2005 الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تفكيك مستوطناته في قطاع غزة بفعل المقاومة.
- 2021 حركة طالبان تستعيد السيطرة على أفغانستان وتتوّج حملتها العسكرية بتسلّم كابل بعد انهيار الحكومة الأفغانية إثر الانسحاب الأمريكي من البلاد.
المصدر / فلسطين أون لاين