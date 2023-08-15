15 أغسطس في ذاكرة الأحداث

شهد الـ 15 من أغسطس/ آب عددا من الأحداث على المستوى السياسي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1914 افتتاح قناة بنما للملاحة البحرين بين المحيطين الأطلسي والهادي.

افتتاح قناة بنما للملاحة البحرين بين المحيطين الأطلسي والهادي. 1929 ثورة البراق: ثورة فلسطينية بدأت في القدس ثم شملت مدن وقرى فلسطين وسببها التصرفات الاستفزازية لليهود عند حائط البراق.

ثورة البراق: ثورة فلسطينية بدأت في القدس ثم شملت مدن وقرى فلسطين وسببها التصرفات الاستفزازية لليهود عند حائط البراق. 1988 وفاة رئيس بلدية غزة الحاج رشاد الشوا.

وفاة رئيس بلدية غزة الحاج رشاد الشوا. 2004 نحو 1700 أسير يخوضون الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية احتجاجا على أوضاعهم.

نحو 1700 أسير يخوضون الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية احتجاجا على أوضاعهم. 2005 الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تفكيك مستوطناته في قطاع غزة بفعل المقاومة.

الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تفكيك مستوطناته في قطاع غزة بفعل المقاومة. 2021 حركة طالبان تستعيد السيطرة على أفغانستان وتتوّج حملتها العسكرية بتسلّم كابل بعد انهيار الحكومة الأفغانية إثر الانسحاب الأمريكي من البلاد.

المصدر / فلسطين أون لاين