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15 أغسطس في ذاكرة الأحداث

15 أغسطس في ذاكرة الأحداث

15 اغسطس 2023 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
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15 أغسطس في ذاكرة الأحداث

شهد الـ 15 من أغسطس/ آب عددا من الأحداث على المستوى السياسي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:

  • 1914 افتتاح قناة بنما للملاحة البحرين بين المحيطين الأطلسي والهادي.
  • 1929 ثورة البراق: ثورة فلسطينية بدأت في القدس ثم شملت مدن وقرى فلسطين وسببها التصرفات الاستفزازية لليهود عند حائط البراق.
  • 1988 وفاة رئيس بلدية غزة الحاج رشاد الشوا.
  • 2004 نحو 1700 أسير يخوضون الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية احتجاجا على أوضاعهم.
  • 2005 الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تفكيك مستوطناته في قطاع غزة بفعل المقاومة.
  • 2021 حركة طالبان تستعيد السيطرة على أفغانستان وتتوّج حملتها العسكرية بتسلّم كابل بعد انهيار الحكومة الأفغانية إثر الانسحاب الأمريكي من البلاد.
المصدر / فلسطين أون لاين
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