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بالفيديو شهيدان برصاص قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر

15 اغسطس 2023 . الساعة 05:09 بتوقيت القدس
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اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر (صورة أرشيفية)

أفادت مصادر محلية، باستشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر شرقي أريحا فجر اليوم الأحد.

وأوضحت المصادر، أن شابين أصيبا بجراح حرجة، نقل إلى مستشفى أريحا، ولاحقا أعلن عن استشهادهما.

واقتحمت قوات الاحتلال بعشرات الأليات المخيم وسط إطلاق نار كثيف، وداهمت عددا من منازل عقبة جبر، وتخلل ذلك تصدي المقاومين للقوات المقتحمة.

وأشارت المصادر أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين المقاومين في مخيم عقبة جبر وقوات الاحتلال، أسفرت عن وقوع إصابات بين المواطنين، واعتقالات بين الشبان.

وفور استشهاد الشابين، تجمع عشرات الشبان في مستشفى أريحا، ووسط حالة من الغضب رددوا هتافات تحيي الشهداء، وتدعو لمواصلة مقاومة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهداء #أريحا #مخيم عقبة جبر

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