أجهزة السلطة تطلق النار بغزارة على مركبات ومنازل المواطنين في جنين

أطلقت أجهزة السلطة، فجر اليوم الثلاثاء، النار بغزارة على مركبة مدنية ومنازل المواطنين وسط مدينة جنين، ولاحقا قطعت التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة.

وأفادت مصادر محلية في المدينة، أن عناصر أجهزة السلطة أطلقوا النار مباشرة وبشكل مفاجئ نحو سيارة مدنية كانت تسير قرب المستشفى الحكومي وسط جنين، ولم يتضح مصير ركابها حتى اللحظة.

وسجل في الأونة الأخيرة، إقدام أجهزة السلطة على إطلاق النار مباشرة على مركبات تقل مقاومين في عدة مناطق بالضفة الغربية، في تطور خطير، لاقى استنكار واسع في الشارع الفلسطيني.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل، تقدم أليات مصفحة لأجهزة السلطة إلى وسط المدينة عقب إطلاق النار على السيارة، وشرعت في إطلاق النار بكثافة تجاه منازل المواطنين.

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وأفادت بأن أضرارا مادية أصابت عدد من المنازل، وخلف الإطلاق الكثيف للنيران حالة من الذعر والخوف بين المواطنين.

وأشارت المصادر، إلى إقدام أجهزة السلطة على قطع التيار الكهربائي عن مناطق من جنين، خلال اعتدائها على الأهالي في المدينة.

ومنذ مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي، تشن أجهزة السلطة حملة أمنية مكثفة تستهدف المقاومين في الضفة الغربية، خصوصا في محافظتي جنين ونابلس، حيث اعتقلت عددا من المقاومين على خلفية أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتطال اعتداءات السلطة، جنازات الشهداء، ومواكب استقبال الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، والفعاليات السلمية المناهضة لاعتداءات السلطة المتصاعدة بحق المقاومين ونشطاء الرأي والصحفيين.

المصدر / فلسطين أون لاين