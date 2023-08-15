أرقام غير مسبوقة في الجولة الأولى من دوري غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

شهدت الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز غزارة تهديفية غير مسبوقة، بعدما تم تسجيل "21" هدفاً خلال 6 مباريات فقط.



وتمكنت جميع الفرق من التسجيل في مرمى منافسيها، وانتهت مباراتين فقط بالتعادل الإيجابي، بينما كانت أعلى نتيجة التي سُجلت في مباراة اتحاد الشجاعية واتحاد بيت حانون وانتهت لمصلحة الأول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما كانت مباراة الأهلي وغزة الرياضي الأقل تسجيلاً بهدفين فقط.



وأشهر الحكام البطاقة الصفراء "24" مرة، بينما تم منح البطاقة الحمراء للاعبين فقط وهما محمد داوود "الأهلي"، ومهند حسنين "خدمات رفح".



وفي دوري الدرجة الأولى، سجلت الفرق "14" هدفاً فقط، وانتهت جميع المباريات بفوز أحد الفريقين دون تعادلات، وتشابهت 3 مباريات بتسجيل هدف واحد فقط خلال المباراة.



ولم تتمكن فرق "خدمات وأهلي النصيرات، وخدمات جباليا، والمجمع الإسلامي، والأمل" من تسجيل أهداف في الجولة الأولى، واستقبلت شباكها أهدافاً.

