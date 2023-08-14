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جبل المكبر يتوج بكأس "أبو عمار" للمرة الثالثة تواليًا

14 اغسطس 2023 . الساعة 22:43 بتوقيت القدس
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جبل المكبر يتوج بكأس "أبو عمار" للمرة الثالثة تواليًا
وائل الحلبي:

توج جبل المكبر بلقب كأس الشهيد أبو عمار للمرة الثالثة على التوالي، بفوزه على شباب الخليل بركلات الترجيح بنتيجة (6-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، والتي جمعتهما على إستاد الخضر.

وأصبح المكبر صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج برصيد 3 ألقاب متفوقا على هلال القدس والظاهرية وشباب الخليل وفي رصيد كل منهم لقبين

رغم الاثارة في الشوط الأول إلا أنه انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم محمد الجعبري لشباب الخليل في الدقيقة (58)، لكن المهاجم المخضرم شهاب القنبر تمكن من التعديل للمكبر بعدها بدقيقتين، ورغم محاولات الفريقين لكن استمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي.

وحسم المكبر اللقب بعد اللجوء لركلات الترجيح بنتيجة (6-5)، حيث سجل للمكبر كلا من شهاب القنبر ووليد القنبر ومحمد عبيد ومحمد يامين ومحمد مراعبة وسامح مراعبة، وأهدر هاني عبد الله.

وسجل لشباب الخليل مصعب أبو سالم وساري جاد الله واسلام يغمور وحازم عبد الله ومحمد أيوب، وأهدر كلا من أحمد عيسى ويحيى أبو فارة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جبل المكبر #كأس أبو عمار

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