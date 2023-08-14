نصر الله لقادة الاحتلال: أنتم أيضًا ستعودون إلى العصر الحجري إذا هاجمتم لبنان

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله: "إن (إسرائيل) انتقلت من الهجوم والمبادرة إلى وضعية الدفاع في الأعم الأغلب، ومحور المقاومة أمسك بزمام المبادرة بنسبة كبيرة، محذرًا من أنها ستعود للعصر الحجري بحال توجهت لشن حرب على لبنان".

وأضاف خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ 17 لانتصار تموز 2006، مساء اليوم الاثنين، "أن (إسرائيل) تختبئ خلف الجدران مع لبنان وغزة، وقبل أسابيع قرأنا أنهم سيبنون جدرانا مع الأردن بسبب الخشية من نقل السلاح إلى المقاومين في الضفة الغربية".

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وتابع: "وزير جيش الاحتلال يهدد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري وهذا ليس جديدًا، لكن ما عليه فهمه هو ماذا يستطيع لبنان ومقاومته أن يفعلوه بكيان العدو".

ووجهة رسالة لقادة الاحتلال قائلًا: "أقول لقادة الاحتلال، أنتم أيضًا ستعودون إلى العصر الحجري إذا ذهبتم إلى الحرب مع لبنان".

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وأكد نصر الله، أن "كل المطارات المدنية والعسكرية وقواعد سلاح الجو ومحطات توليد الكهرباء والمياه ومراكز الاتصالات الرئيسية والبنى التحتية ومصافي النفط ومفاعل ديمونا، تحت مرمى صواريخ حزب الله الدقيقة".

وأوضح نصر الله، أن الاحتلال الاسرائيلي أضعف بكثير مما كان عليه سابقًا والمقاومة ومحورها اليوم أقوى بكثير مما كانا عليه، مشيرًا إلى أنه إذا تطورت المعركة إلى معركة مع محور المقاومة فلن يبقى شيء اسمه (إسرائيل).

المصدر / فلسطين أون لاين