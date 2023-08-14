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في مشهد قرآني مهيب.. انطلاق مشروع "صفوة الحفاظ 2" غدًا الثلاثاء

14 اغسطس 2023 . الساعة 22:00 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
فلسطين أون لاين

من المقرر أن ينطلق يوم غدٍ الثلاثاء 15/08/2023م، مشروع "صفوة الحفاظ 2" وهو المشروع القرآني الأضخم على مستوى فلسطين ودول عربية وإسلامية.

حيث سيجتمع قرابة 1471 حافظًا وحافظة في مشهد ملائكي مهيب لسرد القرآن الكريم على جلسة واحدة.

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وقرَّرت إدارة مشروع "صفوة الحفاظ 2"، أن يكون مسجد الإمام الشافعي مكان التسميع لفئة الحفاظ، ومسجدا التقوى وفلسطين مكان التسميع لفئة الحافظات.

وبينت أن السرد من بعد صلاة الفجر وحتى صلاة المغرب بإذن الله.

ونضع بين أيديكم تفاصيل المشروع والمشاركين:

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المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #صفوة الحفاظ #دار القرأن الكريم

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