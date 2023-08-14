الكشف عن خليفة مانشيني في تدريب منتخب إيطاليا

كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بات قريباً من تعيين مدرباً جديد لمنتخب "الأتزوري"، عقب الاستقالة المفاجئة لمدرب المنتخب السابق روبيرتو مانشيني.



وكان الاتحاد الإيطالي قد أعلن مساء السبت الماضي استقالة مانشيني من منصبه كمدرب للمنتخب الإيطالي، والذي تولاه منذ مايو/ أيار 2018.



وأكدت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، أن مدرب نادي نابولي الإيطالي السابق، لوتشانو سباليتي، بات قريباً من تدريب المنتخب الإيطالي، ليخلف مانشيني في الفترة القادمة.



وتأتي استقالة مانشيني في وقت حساس جدًا للمنتخب الإيطالي الذي يخوض مباراتين في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد مقدونيا الشمالية التي تسببت بحرمانه من خوض مونديال 2022، في 10 سبتمبر/ أيلول وضد أوكرانيا بعدها بيومين.



وتوج صاحب الـ58 عاماً بكأس أوروبا في صيف 2021، وحقق أيضاً رقماً قياسياً لعدد المباريات المتتالية من دون هزيمة على صعيد المنتخبات الوطنية بـ(37) مباراة، لكنه فشل في التأهل إلى مونديال قطر بالخسارة في نصف نهائي الملحق الأوروبي أمام مقدونيا الشمالية، لتشكل نقطة سوداء كبيرة في مسيرته، لا سيما أن ذلك تسبب بغياب "الأتزوري" عن النهائيات للمرة الثانية توالياً.



جدير بالذكر أن روبرتو غادر قيادة الأزرق وفي سجله 39 انتصاراً و13 تعادلاً وتسع هزائم في مشوار سجل خلاله "المنتخب الإيطالي" 130 هدفاً وتلقى مرماه 49 هدفاً.

المصدر / فلسطين اونلاين