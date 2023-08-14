تواصلت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اليوم الاثنين، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مسيرة استفزازية لمستوطنين مسلحين بالخليل.

وجابت المسيرة الاستفزازية شارع الشهداء وحي السهلة وصولاً إلى المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة وسط الخليل، بمشاركة مئات المستوطنين المدججين بالسلاح.

ورفع المستوطنون أعلام الاحتلال خلال المسيرة الاستفزازية، والتي انطلقت من مستوطنة "بيت رومانو" ومدرسة أسامة بن المنقذ التي حولها الاحتلال إلى معهد ديني لتخريج الحاخامات.

وردد المستوطنون هتافات عنصرية معادية، تزامناً مع عرقلة جنود الاحتلال لحركة مرور الفلسطينيين في البلدة القديمة لعدة ساعات، ما منعهم من الوصول إلى منازلهم.

وضمن تواصل الاعتداءات، عرقل مستوطنون مرور المواطنين عند حاجز عسكري نصبه جيش الاحتلال في واد سعير شمال شرق الخليل، وذلك لمدة ساعة تقريباً وتضمنت شتم بعبارات عنصرية وغير أخلاقية.

وفي نابلس، نصب مستوطنون عدداً من الغرف المتنقلة "كرفانات" بالمنطقة الجنوبية من أراضي بورين، والمحاذية لمستوطنة "يتهسار" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب المدينة.

واستولت قوات الاحتلال على جرافة في بلدة كفل حارس شمال سلفيت، كانت تعمل باستصلاح أراضي الفلسطينيين في الجهة الجنوبية الغربية من البلدة، وتحديداً في المنطقة المسماة "صفار العين".

كما استولت قوات الاحتلال على مركبة المواطن شادي دراغمة (32 عاماً) من ذوي الإعاقة أثناء مروره على حاجز جبع العسكري شمال القدس المحتلة.

وأوقف جنود الاحتلال دراغمة عند الحاجز العسكري أثناء عودته من أريحا، وأجبروه على الترجل منها رغم أنه مقعد، واحتجزوه لعدة ساعات، وتعاملوا معه بطريقة هجمية، ودققوا في هويته الشخصية، قبل أن يقوموا بالاستيلاء على مركبته المصممة لذوي الإعاقة.

المصدر / فلسطين أون لاين