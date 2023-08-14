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بيان من ريال مدريد بشأن العملية الجراحية لأردا غولر

14 اغسطس 2023 . الساعة 18:57 بتوقيت القدس
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بيان من ريال مدريد بشأن العملية الجراحية لأردا غولر

أعلن ريال مدريد الإسباني، الإثنين، أن لاعب الوسط التركي الشاب أردا غولر، خضع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى.

وقال النادي في بيان مقتضب إن غولر "خضع لتنظير مفصل في ركبته اليمنى اليوم تحت إشراف الطاقم الطبي في ريال مدريد".

ولم يحدّد النادي الملكي مدة غياب اللاعب، مشيرا إلى أنه "سيبدأ عملية إعادة تأهيله في الأيام القليلة المقبلة".

ووفقًا للصحافة الإسبانية، فإن اللاعب التركي القادم من فنربهتشه مقابل 20 مليون يورو، سيبتعد عن الملاعب لمدة شهر ونصف أو شهرين.

أصيب غولر (18 عاماً) خلال جولة ما قبل الموسم في الولايات المتحدة، في الغضروف الإنسي للركبة اليمنى خلال التدريبات الاولى.

شبح الاصابات في ريال طال ايضًا قلب الدفاع البرازيلي إيدير ميليتاو والحارس البلجيكي تيبو كورتوا اللذين سيخضعان لعملية جراحية لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.

المصدر / فلسطين اونلاين
#ريال مدريد #أردا غولر

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