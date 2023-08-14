العمل الحكومي بغزة تبدي استعدادها لتسهيل إجراءات الانتخابات المحلية

أبدت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة يوم الاثنين، استعدادها لتسهيل إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.

وثمنت اللجنة في بيان لها الموقف الوطني الجامع الصادر عن اللقاء الوطني التشاوري الذي عُقد اليوم الاثنين حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة.

وأكدت اللجنة، في بيان صحفي جاهزيتها واستعدادها التام لتسهيل إجراء الانتخابات، داعية لجنة الانتخابات المركزية ورئيسها الدكتور حنا ناصر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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واليوم أجمع ممثلون عن الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني في غزة، ضرورة إجراء انتخابات الهيئات المحلية في القطاع، تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

من جانبه أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن حركته أبدت إيجابية ومرونة عالية في التعاطي مع الانتخابات والدعوة لها.

وشدد قاسم، على أن الانتخابات حق وطريقة عصرية ديمقراطية، وشعبنا الفلسطيني أهلٌ لأن يمارس هذا الحق.

المصدر / فلسطين أون لاين