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"بحر": ندعم اجراء انتخابات محلية وصولاً للانتخابات الشاملة

14 اغسطس 2023 . الساعة 18:38 بتوقيت القدس
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د. أحمد بحر

 أوضح المجلس التشريعي الفلسطيني أنه تابع نتائج اللقاء التشاوري الذي عقدته حركة "حماس"، اليوم الإثنين بغزة، بمشاركة الفصائل الفلسطينية وممثلين عن المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والمجتمعية والوجهاء والمخاتير، حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر في تصريح وصل نسخة عنه: "نؤكد دعمنا لمخرجات هذا اللقاء الوطني بضرورة اجراء انتخابات محلية في قطاع غزة وصولاً لانتخابات شاملة في كافة محافظات الوطن تشمل المجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسة".

ودعا بحر الكل الوطني الفلسطيني ولجنة الانتخابات المركزية إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية بالعمل الجاد والفوري على إنجاح الانتخابات وتذليل أي عقبات قد تعترض هذا الاستحقاق الوطني والقانوني والديمقراطي.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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