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القانوع: حماس تؤمن أن الانتخابات حق طبيعي وواجب لكل أبناء شعبنا

14 اغسطس 2023 . الساعة 18:06 بتوقيت القدس
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القانوع: حماس تؤمن أن الانتخابات حق طبيعي وواجب لكل أبناء شعبنا

أكد الناطق باسم حركة "حماس" د. عبد اللطيف القانوع أن الحركة تؤمن أن الانتخابات هي حق طبيعي وواجب لكل أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال القانوع مساء الإثنين: "إن اللقاء الوطني التشاوري حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية رسخ حالة من العمل الوطني المشترك والحالة التشاورية الدائمة التي تنتهجها حركة حماس".

وأضاف أنه سبق اللقاء الوطني التشاوري لقاءات متعددة من أجل الدفع لإجراء انتخابات البلدية، مشيراً إلى أن الكل الوطني الفلسطيني يجمع على إجراء انتخابات بلدية للنهوض بالعمل البلدي والمجتمعي في قطاع غزة.

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وأعلن القانوع عن جاهزية الحركة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية، قائلاً: "نعلن بسط أيدينا للجميع ونتعامل بمرونة في كل الاتجاهات من أجل إجراء انتخابات البلدية".

وأعرب عن أمله في أن تكون انتخابات الهيئات المحلية بوابة حقيقية للانتخابات الشاملة، موضحاً أن قطاع غزة ساحة الحريات والديمقراطية، والفصائل تمارس حقها بكل حرية.

ولفت القانوع إلى أن الحركة في حالة تشاور دائم مع الفصائل الفلسطينية ومكونات شعبنا في كل القضايا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #انتخابات #القوى الوطنية #انتخابات الهيئات المحلية

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