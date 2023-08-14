إصابة لاعب جديد في فريق بيت حانون

غزة / مؤمن الكحلوت:

يُواصل اللاعب محمد أبو موسى نجم خط وسط فريق اتحاد بيت حانون، غيابه عن تدريبات فريقه بسبب معاناته من الإصابة بالعضلة الضامة.

وغاب أبو موسى عن مباراة فريقه السابقة أمام اتحاد الشجاعية لنفس السبب السابق، وربما لن يستطيع الظهور أمام شباب خانيونس في الجولة القادمة.

ويعمل الجهاز الطبي لفريق بيت حانون على تجهيز اللاعب، على أمل الظهور في الجولات القادمة من بطولة الدوري الممتاز، حيث يُعتبر أحد الركائز الأساسية للفريق.

من جهة أخرى، أكد نادي اتحاد بيت حانون جاهزيته لعلاج اللاعب ثائر أبو عبيدة، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والالتزام بعقد اللاعب كاملاً، متمنياً له الشفاء الكامل والعودة للملاعب في أقرب وقت.

وتعرض فريق اتحاد بيت حانون لهزيمة من اتحاد الشجاعية، على أرضه وبين جماهيره، في افتتاح مباريات بطولة الدوري الممتاز.

وتعاقد فريق بيت حانون مع مجموعة من أبرز نجوم لعبة كرة القدم في غزة، على أمل المنافسة على بطولات الموسم الحالي، علماً أن الفريق تأهل لنصف نهائي بطولة كأس غزة.