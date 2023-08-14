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المبلغ الضخم الذي سيدفعه تشلسي للتعاقد مع كايسيدو

14 اغسطس 2023 . الساعة 17:33 بتوقيت القدس
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المبلغ الضخم الذي سيدفعه تشلسي للتعاقد مع كايسيدو

وافق تشلسي الإنكليزي على جعل الإكوادوري مويسيس كايسيدو أغلى لاعب على صعيد الكرة البريطانية بضمه من منافسه المحلي برايتون مقابل 115 مليون جنيه استرليني (146 مليون دولار، 133 مليون يورو)، وفق ما أفادت التقارير الإثنين.

وكان لاعب الوسط الدولي الإكوادوري، البالغ من العمر 21 عاماً، هدفاً أيضاً لليفربول الذي اتفق مع برايتون الجمعة من أجل ضمه في صفقة قياسية أيضاً قدرها 110 ملايين جنيه استرليني مع برايتون.

لكن اتضح خلال عطلة نهاية الأسبوع أن كايسيدو فضل الانتقال الى تشلسي وسينضم الى نادي غرب لندن بعقد مدته ثمانية أعوام بحسب وسائل الإعلام البريطانية.

ويأمل تشلسي الذي تعادل الأحد مع ليفربول بالذات 1-1 في المرحلة الافتتاحية من الدوري الممتاز، أن يكون كايسيدو متاحاً للعب معه في مباراة نهاية الأسبوع المقبل على أرض الجار اللندني وست هام.

ويمكن أن يعتمد المدرب الجديد لتشلسي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على كايسيدو في وسط الملعب بجانب مواطنه بطل العالم إنسو فرنانديس الذي كان صاحب الرقم القياسي البريطاني حين انضم في كانون الثاني/يناير الى النادي اللندني من بنفيكا البرتغالي مقابل 107 ملايين جنيه استرليني.

واستبعد كايسيدو عن تشكيلة برايتون في مباراته الأولى في الدوري الممتاز والتي انتهت بالفوز على لوتون 4-1 السبت.

وسيكون برايتون بالتأكيد المستفيد الأكبر من هذه الصفقة، اذ ضم كايسيدو الى صفوفه مقابل 4 ملايين جنيه استرليني فقط من إندبندينتي ديل فالي في عام 2021.

المصدر / فلسطين اونلاين
#تشلسي #برايتون #كايسيدو

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