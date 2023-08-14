وفاة مسن أردني امتنع عن شرب الشاي لأجل القدس

توفي المواطن الأردني عبد الإله الشبول يوم أمس الأحد، عن عمر يناهز 89 عاماً، وعُرف عن الراحل بأنه قطع على نفسه عهدا منذ أكثر من 55 عاما بأن لا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها.

ويقطن الراحل في بلدة "الشجرة" في محافظة إربد (شمالي الأردن)، وتداولت العام الماضي وسائل إعلام قصة الشبول.

والتحق الشبول بالجيش الأردني عام 1951، وشارك في مناورة عسكرية مِن المفرق (شرقي الأردن) إلى نابلس شمالي الضفة الغربية، وخدم في جنين وطولكرم شمالي الضفة، وقال في حديثه لوسائل الإعلام إن "أجمل أيام حياته هي تلك التي قضاها في الصلاة بالمسجد الأقصى المبارك".

وتعود قصة الشبول بتحريم شرب الشاي على نفسه؛ أنه في عام 1967 كان يخدم في الشرطة العسكرية التابعة للجيش الأردني، حين مر به زميل على دراجة، فوجده (الحاج عبد الإله الشبول) رحمه الله يشرب الشاي فقال له: أتشرب الشاي والقدس راحت؟ ومنذ ذلك اليوم قطع الحاج عبد الإله الشبول عهدا على نفسه ألا يشرب الشاي إلا في القدس محررة، إلى أن انتقل إلى جوار ربه.

وشارك الجيش الأردني في معركة القدس، وهو اسم يطلق على المعارك التي واجه فيها الجيش الأردني قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب فلسطين، التي تمكن من خلالها الأردن من السيطرة على شرقي القدس، بما فيها البلدة القديمة.













المصدر / فلسطين أون لاين