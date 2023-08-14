أوزبكستان.. مهرجان للتعريف بـ 50 نوعا من الشمام

انطلق، الإثنين، مهرجان الشمام في مدينة خيوة بأوزبكستان ويعرض فيه عشرات الأنواع من البطيخ الأصفر.

ويتم خلال المهرجان الذي يستمر 3 أيام، عرض أكثر من 50 نوعا من الشمام المزروع في مناطق مختلفة من البلاد.

المهرجان المقام من قبل وزارة الزارعة بالتعاون مع ولاية خوارزم، يتضمن 66 جناحا يقوم فيه مزارعون بالتعريف بمنتجاتهم.

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وبوسع الضيوف تذوق أنواع البطيخ الأصفر المعروضة في المهرجان.

وسيتم خلال الفعالية اختيار ألذ وأكبر البطيخات الصفراء ومنح سيارات من قبل الولاية كجوائز للمزارعين الفائزين.

وبالإضافة إلى ألف طن من الشمام، يعرض في أجنحة المهرجان 400 طن من البطيخ الأحمر و200 طن من اليقطين و100 طن من الفاكهة المجففة.























المصدر / الأناضول