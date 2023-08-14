المباحث العامة بغزة تُوقف مُطلقاً للنار خلال شجار عائلي بغزة

أوقفت المباحث العامة بمحافظة غزة - قسم "مباحث الزيتون"، مواطناً بعد إطلاقه النار في الهواء خلال شجار عائلي في منطقة الزيتون.

وأوضحت المباحث العامة، في خبر مقتضب على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أنه وبعد البحث والتحري تمَّ التعرف إلى مُطلق النار، وبضبطه واستجوابه، أقر بإطلاقه النار في الهواء، وبدلالته تم ضبط "المسدس" المستخدم.

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وأشارت إلى أنه تمَّ إحالة المشتبه به وملف القضية والمسدس إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين