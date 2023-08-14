الخبر اليقين النهائي في ضم الهلال للنجم البرازيلي نيمار

أنهى نادي الهلال السعودي اليوم الإثنين اتفاقه مع النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان بشكل كامل لينضم إلى صفوف الفريق لمدة موسمين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل مرتب سنوي يبلغ 100 مليون يورو.

وتوصل الهلال إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان لشراء المتبقي من عقد النجم البرازيلي الشهير لقاء 90 مليون يورو، بينما سيحصل نيمار على 100 مليون يورو كمرتب سنوي تجعله ثاني أعلى اللاعبين أجراً في الدوري السعودي بعد كريستيانو رونالدو.

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كما وتوصل الهلال ونيمار إلى اتفاق تام بما يتعلق في الحقوق التجارية والترويجية للاعب البرازيلي.

مثلث هجومي

وشكل نيمار مع ليونيل ميسي ولويس سواريز مثلثاً هجومياً يراه البعض الأفضل بالتاريخ، إذ قاد الثلاثي برشلونة للفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2015 بالإضافة إلى الدوري الإسباني مرتين وبطولة كأس ملك إسبانيا 3 مرات بخلاف كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية.

وانتقل نيمار صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان مقابل كسر قيمة عقده مع برشلونة البالغة 222 مليون يورو جعلته اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، ومع النادي الفرنسي فاز بالبطولة المحلية 5 مرات بالإضافة إلى كأس فرنسا 3 مرات.

المصدر / وكالات