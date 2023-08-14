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جيش النيجر يُعلن مقتل 6 جنود و10 مسلحين غرب البلاد

14 اغسطس 2023 . الساعة 13:46 بتوقيت القدس
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جيش النيجر- أرشيف

أعلن جيش النيجر، الإثنين، مقتل 6 من جنوده و10 مسلحين، خلال معارك بمنطقة "الحدود الثلاثة" المشتركة مع مالي وبوركينا فاسو غرب البلاد.

وقالت القيادة العليا للحرس الوطني بالمنطقة الغربية في بيان بثه التلفزيون الحكومي: "قتل 6 جنود نيجريين بينهم رئيس بعثتهم وأصيب واحد، حسب حصيلة موقتة"، موضحاً أن "الجنود النيجريين كانوا في 5 مركبات، وبدأوا بمطاردة من اشتبهوا في أنهم جهاديين"، وفق تعبيره.

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وأضاف: إن "الجنود "تعرضوا لكمين نحو الساعة 11:00 (10:00 ت.غ) على بعد نحو 20 كيلومترا من مدينة سانام في تيلابيري غرب البلاد".

ووفق المصدر نفسه، "نصب الكمين مسلحون كانوا يقودون عشرات الدراجات النارية"، ملفتاً إلى أن "10 مسلحين قُتِلوا خلال عملية تمشيط نفذتها تعزيزات جوية وبرية"، فيما "تم تدمير 4 دراجات نارية للمهاجمين".

وتشهد "الحدود الثلاثة" عمليات تنفذها مجموعات متشددة، وتقول السلطات الجديدة التابعة للمجلس العسكري الانقلابي إن تلك العمليات تتسبب بالتدهور الأمني الحاصل بالنيجر.

المصدر / وكالات
#انقلاب عسكري #جيش النيجر #تيلابيري

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