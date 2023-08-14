الاحتلال يزعم "مقتل جندي خلال تدريبات عسكرية"

أعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الإثنين، مقتل أحد جنوده خلال تدريبات عسكرية في الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948م.

وذكر ناطق عسكري (إسرائيلي)، أن "الشرطة العسكرية فتحت تحقيقًا بالحادثة، فيما تقرَّر وقف التدريبات العسكرية حتى مساء يوم الأربعاء المقبل".

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ودرجت العادة أن يعلن الاحتلال عن مقتل جنوده الذين يسقطون خلال عدواناته المتكررة على المخيمات والمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد مرور عدَّة أيام على مقتلهم، ونسب السبب للتدريبات العسكرية بدلاً من الاعتراف بأنهم قضوا على يد المقاومة الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين