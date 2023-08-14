"حماس": استمرار اعتقال أمن السلطة للأسرى المحرَّرين جريمة مرفوضة ومدانة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، 14 آب، 2023، أن استمرار اعتقال أجهزة أمن السلطة للأسرى المحرَّرين المفرج عنهم من سجون الاحتلال، وآخرهم محرَّرون من نابلس والخليل الليلة الماضية، جريمة مرفوضة ومُدانة، لن يقبل شعبُنا باستمرارها.

وقالت "حماس" في بيان لها، وصل " " نسخة عنه، إن قيم شعبنا وتضحيات أبنائه لا بد أن تحظى بكامل الاحترام والحماية من المؤسسات والقوى الوطنية كافة.

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وشدَّدت على ضرورة وقف جريمة الاعتقال السياسي بحق الأسرى المحررين وكل النشطاء فورًا، صونًا للسلم الأهلي ولوحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه.

ودعت حماس جميع القوى والفصائل والمؤسسات الأهلية والحقوقية للتحرك العاجل للضغط على قيادة السلطة الفلسطينية لوقف تلك الانتهاكات، ولوضع حدٍّ لسلوك بعض المتنفّذين المغرضين في أجهزتها الأمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين