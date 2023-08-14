فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": استمرار اعتقال أمن السلطة للأسرى المحرَّرين جريمة مرفوضة ومدانة

أبو معمر: "حماس" تتطلع لتوافق وطني ودعم شعبي وفصائلي لإجراء انتخابات الهيئات المحليَّة بغزة

الاحتلال يزعم اعتقال خلية من حماس خطَّطت لأسر جندي

منظَّمة عالمية: حرمان الاحتلال لأطفال غزة من العلاج "جريمة حرب"

الأسرى الإداريّون يطلقون برنامج مجابهة شامل ومفتوح رفضًا لاعتقالهم

الإعلام العبري: صدام نتنياهو مع قادة الجيش قاب قوسين أو أدنى

القلق يعصف بأهالي الأسرى المضربين عن الطعام

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الثلاثاء

المدهون: حزمة الإجراءات العنصرية ضد الأسرى تؤثر في أوضاعهم الإنسانية

وفاتان و5 إصابات في 13 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

"حماس": استمرار اعتقال أمن السلطة للأسرى المحرَّرين جريمة مرفوضة ومدانة

14 اغسطس 2023 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
...
أمن السلطة يعتقل أحد المواطنين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، 14 آب، 2023، أن استمرار اعتقال أجهزة أمن السلطة للأسرى المحرَّرين المفرج عنهم من سجون الاحتلال، وآخرهم محرَّرون من نابلس والخليل الليلة الماضية، جريمة مرفوضة ومُدانة، لن يقبل شعبُنا باستمرارها.

وقالت "حماس" في بيان لها، وصل "" نسخة عنه، إن قيم شعبنا وتضحيات أبنائه لا بد أن تحظى بكامل الاحترام والحماية من المؤسسات والقوى الوطنية كافة.

اقرأ أيضًا: تقرير "اعتداءات واعتقالات وإطلاق نار".. السلطة تتجاوز الخطوط الحمراء بالضفة

وشدَّدت على ضرورة وقف جريمة الاعتقال السياسي بحق الأسرى المحررين وكل النشطاء فورًا، صونًا للسلم الأهلي ولوحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه.

ودعت حماس جميع القوى والفصائل والمؤسسات الأهلية والحقوقية للتحرك العاجل للضغط على قيادة السلطة الفلسطينية لوقف تلك الانتهاكات، ولوضع حدٍّ لسلوك بعض المتنفّذين المغرضين في أجهزتها الأمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #أمن السلطة #اعتقالات سياسية #اعتقال الأسرى المحررين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة