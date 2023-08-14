الاحتلال يزعم اعتقال خلية من حماس خطَّطت لأسر جندي

زعم جهاز الأمن العام (الإسرائيلي)-"الشاباك"، صباح الإثنين، أنه اعتقل "خلية" تابعة لحركة "حماس" تضم 9 شبان، خطَّطوا لسلسلة هجمات منها خطف جندي إسرائيلي.

وقال في بيان صحفي، إن "المعتقلين عددهم 9، وهم من سكان قرية بدو ما بين رام الله والقدس، وتمَّ اعتقالهم الشهر الماضي"، مدعياً أن "أفراد الخلية سلَّحوا أنفسهم، وأعدّوا متفجرات وعبوات ناسفة، ووضعوا خطة للهروب ورصدوا مكان ينشط فيه الجيش بشكل روتيني، وجمعوا معلومات استخباراتية، وجهزوا مكانًا لإخفاء الجندي".

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وكما زعم البيان ذاته أن عناصر "حماس" خطَّطوا لتنفيذ هجمات إطلاق نار واستخدام عبوات ناسفة، وقد أنشأوا مختبرًا ذاتيًا لإعداد المتفجرات وتجهيز العبوات الناسفة والتي تمَّ ضبطها وضبط المعمل وإغلاقه، وعثر بداخله على مواد أولية لإنتاج المتفجرات والعبوات الناسفة، وضبط أسلحة من نوع كارلو، وخرائط تمَّ تحديد مكان الهجوم من خلالها وطريق الانسحاب.

المصدر / فلسطين أون لاين