وفاتان و5 إصابات في 13 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، الإثنين، وفاة مواطنين اثنين وإصابة 5 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت المرور وفاة المواطن كامل جبريل الشمالي 75 عامًا من سكان منطقة مصبح بمحافظة رفح متأثرًا بجراح أصيب بها جرَّاء دهسه من قِبل مركبة بالقرب من محطة عكيلة للبترول في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي تفاصيل الوفاة الثانية أعلنت وفاة المواطن حسن محمد محمود حجازي 63 عامًا، سكان دير البلح بالمحافظة الوسطى، جرَّاء دهسه من قِبل مركبة على شارع الرشيد (البحر) بالقرب من مدخل الزوايدة.

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وذكرت أنه تمَّ فتح تحقيق وتوقيف سائقين، وحجز المركبتين، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضيتين.

وأوضحت إدارة المرور والنجدة أن 13 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية أسفرت عن خمس إصابات ثلاث منها بجروح متوسطة، وإصابتان بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أنَّ أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ16 مركبة ومكونات الطريق، من جرَّاء الحوادث المذكورة.

المصدر / فلسطين أون لاين