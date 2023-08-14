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المجلس العسكري في النيجر يعتزم محاكمة الرئيس المعزول بتهمة "الخيانة العظمى"

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المجلس العسكري في النيجر يعتزم محاكمة الرئيس المعزول بتهمة "الخيانة العظمى"

14 اغسطس 2023 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
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المجلس العسكري في النيجر

أعلن المجلس العسكري في النيجر، مساء الأحد، عزمه على محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.

وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الانقلابي، إنّ "الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".

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وندَّد المجلس بـ"العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة" التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وجاء في البيان أن "شعب النيجر يتأثر بشدَّة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها (إيكواس)، والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والكهرباء".

وكان رئيس النيجر المعزول محمد بازوم قد تلقى «زيارة من طبيبه»، السبت، بحسب ما أكد أحد أقاربه لوكالة «فرانس برس».

المصدر / وكالات
#النيجر #محمد بازوم #المجلس العسكري في النيجر #الرئيس المعزول

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