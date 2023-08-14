فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المجلس العسكري في النيجر يعتزم محاكمة الرئيس المعزول بتهمة "الخيانة العظمى"

مدوخ لـ"فلسطين": دراسة للاستفادة من (WIFI) كبديل إضافة لخدمات النطاق العريض

مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحراسة مشددة

"التنمية" تعلن موعد صرف مخصَّصات الشؤون

من وراء السجون.. قصة المقدسي إبراهيم حلبية وصراعه مع المرض

هل تختلف أعراض متحوّر كورونا الجديد عن سابقاتها؟ إليكم التفاصيل

ميار العيايدة.. فارسة شغفها الخيل حبًا

(إسرائيل).. وأفعى الكوبرا

الجيش وتخفيض سلطة المحكمة العليا

أسعار المنتجات الزراعية في قطاع غزة الإثنين 14 أغسطس

"التنمية" تعلن موعد صرف مخصَّصات الشؤون

14 اغسطس 2023 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
...
صرف جزء من مخصصات الشؤون الاجتماعية بعد 20 شهرا من الانقطاع

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، موعد صرف مخصَّصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة.

وقالت الوزارة في تصريح لها، إن موعد الصرف سيكون في جميع المحافظات يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 15 أغسطس/ آب.

وتتسلَّم قرابة 116 ألف أسرة من الضفة الغربية وقطاع غزة مساعدات مالية يفترض أن تسلَّم كل ثلاثة أو أربعة أشهر، يساهم الاتحاد الأوروبي بنصفها والنصف الآخر من السلطة الفلسطينية، إلا أن الأخيرة لا تلتزم بمواعيد الصرف متذرعة بأسباب عدَّة.

اقرأ أيضًا: "مستحقو الشؤون" يطالبون بصرف مخصَّصاتهم لتأمين متطلبات العام الدراسي

وفي وقفات عدَّة عبَّر منتفعو الشؤون عن قلقهم من عودة وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إلى المماطلة والتسويف، داعين الاتحاد الأوروبي المساهم الرئيس في المعونة المالية إلى التدخل وكذلك المؤسسات الحقوقية وقانونية.

وتتفاوت قيمة الدفعات المالية من أسرة لأخرى إذ تمتد من 700 شيقل إلى 1800 شيقل، غير أن عملية الصرف تأخرت في السنوات الأخيرة ما زاد من شدَّة ضنك الحياة لدى الأسر.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#مخصصات الشؤون #التنمية الاجتماعية #موعد صرف مخصصات الشؤون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة