"التنمية" تعلن موعد صرف مخصَّصات الشؤون

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، موعد صرف مخصَّصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة.

وقالت الوزارة في تصريح لها، إن موعد الصرف سيكون في جميع المحافظات يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 15 أغسطس/ آب.

وتتسلَّم قرابة 116 ألف أسرة من الضفة الغربية وقطاع غزة مساعدات مالية يفترض أن تسلَّم كل ثلاثة أو أربعة أشهر، يساهم الاتحاد الأوروبي بنصفها والنصف الآخر من السلطة الفلسطينية، إلا أن الأخيرة لا تلتزم بمواعيد الصرف متذرعة بأسباب عدَّة.

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وفي وقفات عدَّة عبَّر منتفعو الشؤون عن قلقهم من عودة وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إلى المماطلة والتسويف، داعين الاتحاد الأوروبي المساهم الرئيس في المعونة المالية إلى التدخل وكذلك المؤسسات الحقوقية وقانونية.

وتتفاوت قيمة الدفعات المالية من أسرة لأخرى إذ تمتد من 700 شيقل إلى 1800 شيقل، غير أن عملية الصرف تأخرت في السنوات الأخيرة ما زاد من شدَّة ضنك الحياة لدى الأسر.

المصدر / فلسطين أون لاين