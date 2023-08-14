14 أغسطس في ذاكرة الأحداث

شهد الـ 14 من شهر أغسطس/ آب العديد من الأحداث السياسية والعالمية التي يوردها " " في نقاط:

1929 تأسيس الوكالة اليهودية في فلسطين والتي من مهامها جمع الإعانات المالية لدعم الحركة الصهيونية لإنشاء وطن قومي لليهود.

تأسيس الوكالة اليهودية في فلسطين والتي من مهامها جمع الإعانات المالية لدعم الحركة الصهيونية لإنشاء وطن قومي لليهود. 1951 عقد المؤتمر الإسرائيلي الثالث والعشرين في القدس

عقد المؤتمر الإسرائيلي الثالث والعشرين في القدس 1994 السلطة تشرع في القيام بمهامها في الأراضي المحررة بعد قدومها إلى أراضي الوطن.

السلطة تشرع في القيام بمهامها في الأراضي المحررة بعد قدومها إلى أراضي الوطن. 2002 استشهاد القائد في كتائب الشهيد عز الدين القسام نصر جرار بجنين.

استشهاد القائد في كتائب الشهيد عز الدين القسام نصر جرار بجنين. 2006 توقف الحرب الإسرائيلية على لبنان في يومها الـ 34 مخلفة آلاف الشهداء والجرحى والدمار الواسع.

توقف الحرب الإسرائيلية على لبنان في يومها الـ 34 مخلفة آلاف الشهداء والجرحى والدمار الواسع. 2014 الشرطة المصرية وقوات الجيش المصري تفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة.

الشرطة المصرية وقوات الجيش المصري تفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة. 2022 اندلاع حريق في كنيسة أبي سيفين في منطقة إمبابة بالقاهرة، ممَّا أودى بحياة 41 شخصًا من جُملتهم كاهن الكنيسة.

المصدر / فلسطين أون لاين