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14 أغسطس في ذاكرة الأحداث

14 اغسطس 2023 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
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شهد الـ 14 من شهر أغسطس/ آب العديد من الأحداث السياسية والعالمية التي يوردها "" في نقاط:

  • 1929 تأسيس الوكالة اليهودية في فلسطين والتي من مهامها جمع الإعانات المالية لدعم الحركة الصهيونية لإنشاء وطن قومي لليهود.
  • 1951 عقد المؤتمر الإسرائيلي الثالث والعشرين في القدس
  • 1994 السلطة تشرع في القيام بمهامها في الأراضي المحررة بعد قدومها إلى أراضي الوطن.
  • 2002 استشهاد القائد في كتائب الشهيد عز الدين القسام نصر جرار بجنين.
  • 2006 توقف الحرب الإسرائيلية على لبنان في يومها الـ 34 مخلفة آلاف الشهداء والجرحى والدمار الواسع.
  • 2014 الشرطة المصرية وقوات الجيش المصري تفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة.
  • 2022 اندلاع حريق في كنيسة أبي سيفين في منطقة إمبابة بالقاهرة، ممَّا أودى بحياة 41 شخصًا من جُملتهم كاهن الكنيسة.
المصدر / فلسطين أون لاين
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