14 أغسطس في ذاكرة الأحداث

شهد الـ 14 من شهر أغسطس/ آب العديد من الأحداث السياسية والعالمية التي يوردها "" في نقاط:
- 1929 تأسيس الوكالة اليهودية في فلسطين والتي من مهامها جمع الإعانات المالية لدعم الحركة الصهيونية لإنشاء وطن قومي لليهود.
- 1951 عقد المؤتمر الإسرائيلي الثالث والعشرين في القدس
- 1994 السلطة تشرع في القيام بمهامها في الأراضي المحررة بعد قدومها إلى أراضي الوطن.
- 2002 استشهاد القائد في كتائب الشهيد عز الدين القسام نصر جرار بجنين.
- 2006 توقف الحرب الإسرائيلية على لبنان في يومها الـ 34 مخلفة آلاف الشهداء والجرحى والدمار الواسع.
- 2014 الشرطة المصرية وقوات الجيش المصري تفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة.
- 2022 اندلاع حريق في كنيسة أبي سيفين في منطقة إمبابة بالقاهرة، ممَّا أودى بحياة 41 شخصًا من جُملتهم كاهن الكنيسة.
المصدر / فلسطين أون لاين