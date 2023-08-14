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الطقس: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على فلسطين

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الطقس: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على فلسطين

14 اغسطس 2023 . الساعة 08:27 بتوقيت القدس
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مدينة غزة (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن يستمر تأثر فلسطين بالكتلة الهوائية الحارة مع تراجع طفيف على شدتها، لذا يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5-6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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طقس الاثنين 14 أغسطس

والليلة؛ يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 15 أغسطس

ويوم غدٍ الثلاثاء، يكون الجو حارا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 16 أغسطس

ويوم الأربعاء  المقبل، يكون الجو حارا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الخميس 17 أغسطس

أما الخميس، فيكون الجو حاراً في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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