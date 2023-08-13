التعادل يحسم قمة تشلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي

انتهت قمة المرحلة الأولى من الدوري الانكليزي لكرة القدم بين تشلسي وضيفه ليفربول بالتعادل 1-1 على ملعب ستامفورد بريدج، في مباراة مثيرة شهدت إلغاء هدف لكل من الفريقين، فيما استهل توتنهام حقبة ما بعد مهاجمه النجم هاري كاين المنتقل الى بايرن ميونيخ الالماني بالتعادل امام برنتفورد 2-2.

وسجّل الكولومبي لويس دياس هدف التقدم لليفربول (18)، قبل أن يعادل الوافد الجديد إلى بريميرليغ الفرنسي أكسيل ديزازي النتيجة لتشلسي (37).

هذا التعادل هو السابع بين الفريقين اللذين تنافسا بقوة في الأيام الأخيرة لضمّ لاعب برايتون الإكوادوري مويزيس كايسيدو الذي من المتوقع أن يصبح أغلى لاعب في الدوري الممتاز بعدما أكّد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أن الفريق توصل إلى اتفاق مع برايتون لضم لاعب الوسط، وذلك بصفقة قياسية بريطانية مقدّرة بـ 110 ملايين جنيه استرليني (140 مليون دولار).

وجمع اللقاء فريقَين طامحين بشدّة لتعويض نكسات الموسم الماضي، حيث عاش تشلسي أسوأ مواسمه منذ سنوات بعيدة عندما حلّ في المركز الثاني عشر ليغيب عن المسابقات الأوروبية، في موسم شهد اقالته لمدربيه الالماني توماس توخل ثمّ غراهام بوتر، ليحمل الارجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو كرة النار في الموسم الطالع.

كما لم تكن الامور وردية بالنسبة لليفربول الذي تراجع الى المركز الخامس ليغيب عن دوري أبطال أوروبا ويكتفي بخوض تصفيات الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ". كذلك، خسر كلوب العديد من نجومه امثال جوردان هندرسون وجيمس ميلنر والبرازيلي فابينيو، لكنه استقدم في المقابل، الارجنتيني أليكسيس ماك أليستر والمجري دومينيك سوبوسلاي.

وظهرت منذ اللحظات الأولى رغبة الفريقين في الخروج بالنقاط الثلاث، لكنّ الضيوف استطاعوا انتزاع تقدم مبكر عن طريق دياس (18)، بعدما سلسلة تمريرات رائعة لتصل الكرة الى النجم المصري محمد صلاح الذي اخترق نحو المنطقة ومرّر كرة خلفية ليأخذ دياس وقته لايداع الكرة في الشباك بيسراه في الزاوية اليسرى.

وظنّ صلاح الذي اصاب القائم في الدقيقة 12 وكاد ان يسجل اول اهدافه هذا الموسم، انّه ضاعف تقدم ريدز الا انّ هدفه الغي بعد تدخل تقنية الحكم المساعد "في أي آر" ليلغى بداعي التسلل (31).

وتمكن اصحاب الارض من ادراك التعادل قبل نهاية الشوط الاول عن طريق ديزازي القادم من موناكو الفرنسي (37)، وذلك بعد ان فشل في تشتيت الكرة اثر ركلة ركنية، قبل ان يمرّرها بن تشيلويل برأسه الى داخل منطقة الست ياردات، ليصل ديزازي الى الكرة بالوقت المناسب ويسجّل في مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

ولم يهدّئ هدف التعادل من ايقاع الفريقين، خيث ظنّ تشلسي انه تقدم بعدها بثلاث دقائق، لكنّ هدف تشيلويل الغي ايضًا بداعي التسلل (40).

وجاء الشوط الثاني أقل حدية بين الفريقين، لكنّ الدقائق العشر الأخيرة شهدت بعض الحماسة، حيث كان كلا الفريقين يملكان القدرة للخروج بالنقاط الثلاث، إلا انّ النتيجة بقيت على حالها ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وقال المدرب الجديد لتشلسي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو "هذه النتيجة تجعلنا نؤمن بالفريق، ولهذا أنا إيجابي. هذه هي البداية، إنه الحد الأدنى من المعايير، ومن هنا علينا أن نبدأ".

أما نظيره الألماني مدرب ليفربول يورغن كلوب، فقال "فتحنا الباب أمام تشلسي. صار اتجاه اللعبة مختلفاً، لذلك لم نكن مسيطرين على المباراة".

المصدر / فلسطين اونلاين