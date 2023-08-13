البرازيلي كاريلو من الهلال إلى القادسية

نشر نادي القادسية السعودي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أكد من خلالها التعاقد مع محترف نادي الهلال، الدولي البيروفي أندريه كاريلو، عقب نهاية مشاركته مع فريقه في البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان".



وجاء في التغريدة: "ترى صدق الخَــبــر يا أهل الخُــبــر"، مع صورة "الأفعى" التي يُوصف بها كاريلو دائمًا من مُحبيه وعشاقه؛ كونه يلدغ المنافسين بتمريراته الساحرة ومراوغاته البارعة على المستطيل الأخضر.



كما نشر حساب الهلال الرسمي عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو، استعرض من خلاله أبرز اللحظات في مسيرة كاريلو مع النادي العاصمي، وذلك منذ حضوره إلى الفريق في عام 2018.



وكانت تقارير صحفية سعودية قد أكدت أن النجم البيروفي سنتقل إلى القادسية بعد خوضه مباراة النصر في نهائي البطولة العربية للأندية، والتي انتهت بخسارة الهلال بنتيجة (2-1)، أمسية السبت 12 أغسطس/ آب.



وسينضم كاريلو إلى زميله السابق، الأرجنتيني لوسيانو فييتو، الذي انتقل إلى القادسية، وسيخوض معه منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"، خلال الموسم الجديد 2023-24.



وابتعد الدولي البيروفي عن تشكيلة الهلال الأساسية منذ التعاقد هذا الصيف مع المدرب البرتغالي، خورخي جيسوس، ولم يظهر إلا في أوقات قليلة خلال مشاركة أزرق العاصمة في البطولة العربية للأندية التي احتضنتها بالسعودية.



ويُعد صاحب الـ32 عامًا من أبرز لاعبي الهلال خلال السنوات الماضية؛ إذ تمكن من حجز مكانة أساسية له في صفوف فريقه، وأسهم في حصول "الزعيم" على الدوري السعودي للمحترفين 3 مرات، ودوري أبطال آسيا مرتين، وكأس الملك مرتين، وكأس السوبر السعودي مرتين.



وبدأ اللاعب مسيرته الكروية مع أليانزا ليما البيروفي في عام 2009، وبعد ذلك بعامين غادر إلى البرتغال لمتابعة مسيرته الكروية مع سبورتينغ لشبونة، ثم بنفيكا، وبعدها قضى فترة وجيزة في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص واتفورد، قبل أن يحط الرحال في الهلال.



وقد شارك كاريلو مع الفريق الأزرق في 188 مباراة عبر جميع المسابقات، وأحرز 29 هدفًا، وقدّم 34 تمريرة حاسمة، استنادًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

المصدر / فلسطين اونلاين