نتنياهو يصرخ بوجه هليفي.. ماذا حدث في مقر وزارة جيش الاحتلال؟

قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء إجازته المقررة في الجولان السوري المحتل اليوم، والتفرغ للقاء أمني مع رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي.

وذكرت القناة 12 العبرية أن نتنياهو استدعى هليفي على عجل إلى مقر وزارة جيش الاحتلال في (تل أبيب)، لمناقشة قضايا وصفت بالملحة، حيث تم تأجيل خروجه للإجازة إلى نهار غد الاثنين.

وقالت القناة إن نتنياهو سيجتمع مع هليفي؛ كما سيجري جولة من المحادثات الأمنية لمناقشة عدة قضايا؛ ومنها مسألة استعداد جيش الاحتلال لأي طارئ، ومدى تضرره جراء موجة الاستنكافات.

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بدورها قالت القناة 13 العبرية، إن نتنياهو صرخ على هاليفي بسبب تصريحاته حول تضرر جاهزية الجيش.

وقال نتنياهو لرئيس الأركان؛ ولضباط جيش الاحتلال خلال الاجتماع الأمني، والذي حضره أيضا ارييه درعي زعيم حركة "شاس"، ووزير جيش الاحتلال يؤاف جالانت، وقائد سلاح الجو تومر بار، "إن الجيش المسيطر على الدولة، وأنتم تمسون بقدرات الردع؛ لماذا تصدرون مثل هذه التصريحات؟".

وعندما طلب نتنياهو من هاليفي نفي التصريحات حول تضرر كفاءة الجيش رد عليه هاليفي: "لا أستطيع أن أقف مكتوف الأيدي عندما تكون الكفاءة قد تضررت" حسب القناة.

وكان هاليفي، قد صرح في وقت سابق، إن ضررا حقيقيا سيصيب كفاءة الجيش خلال 48 ساعة حال تمرير خطة التشريعات القضائية.

المصدر / فلسطين أون لاين