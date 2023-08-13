حزب أردني يدعو إدارة "الوحدات" للانسحاب من دوري أبطال آسيا

دعا حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"، نادي الوحدات (أحد أهم النوادي الكروية في الأردن) إلى عدم المشاركة في المباراة التي تجمعه بنظيره "شباب الأهلي" الإماراتي، بعد غد الخميس، على ملعب "آل راشد" في مدينة دبي الإماراتية، ضمن الملحق المؤهل لدوري "أبطال آسيا" لكرة القدم.

ودعت دائرة اللاجئين الفلسطينيين في الحزب، بتصريح صحفي، اليوم الأحد، إدارة النادي إلى "التراجع عن قرارها والاستجابة لرأي الأغلبية الشعبية وجماهير نادي الوحدات والقوى الاجتماعية والسياسية الأردنية الرافضة للتطبيع مع العدوّ الصهيوني".

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ولفتت إلى أن "مشاركة نادي الوحدات تنطوي على مخاطر على المكانة الوطنية والشعبية لنادي الوحدات، مشددة على موقفها الرافض للتطبيع مع العدوّ الصهيوني المحتل".

وأعلن نادي الوحدات، الخميس الماضي، مشاركته في الملحق المؤهل لدوري "أبطال آسيا" أمام فريق شباب الأهلي الإماراتي، وهو القرار الذي أدى إلى استقالات جماعية من مجلس إدارة النادي.

المصدر / فلسطين أون لاين