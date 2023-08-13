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3 انتصارات وتعادل في دوري غزة

13 اغسطس 2023 . الساعة 21:07 بتوقيت القدس
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3 انتصارات وتعادل في دوري غزة
غزة/ مؤمن الكحلوت:

حقق فريق شباب رفح أول انتصاراته في الدوري الممتاز، بالفوز على ضيفه شباب خانيونس بثلاثية لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رفح البلدي اليوم جنوب قطاع غزة، في ختام منافسات الأسبوع الأول من المسابقة.

وسجل طارق أبو غنيمة في الدقيقتين 52، و70 على التوالي، وعماد فحجان بالدقيقة 65 أهداف "الزعيم"، فيما أحرز سليمان أبو عبيدة هدف "النشامى" الوحيد بالدقيقة 20، ليحصد شباب رفح أول 3 نقاط في رصيده بالموسم، في المركز الثاني، ويبقى رصيد شباب خانيونس صفر نقطة بالمركز 11، وقبل الأخير.

وحكم المباراة طاقم مكون من: الدولي خالد الشيخ خليل للساحة، وساعده الدولي محمود الصواف، ومروان خطاب للخطوط، وهاني مسمح رابعًا.

وفرض التعادل بهدف لمثله نفسه على نتيجة مباراة غزة الرياضي وأهلي غزة في ملعب اليرموك بمدينة غزة.

ودون هدف الأهلي محمد شبير من ركلة جزاء عند الدقيقة 22، فيما سجل هدف الرياضي حربي السويركي في الدقيقة 59، وشهدت المباراة طرد لاعب الأهلي محمد داوود لحصوله على بطاقة صفراء ثانية بالدقيقة 45.

وبذلك، يحصل كل فريق على نقطته الأولى في البطولة، ويتقاسما المركز السابع، وبفارق الأهداف خلف خدمات الشاطئ، وشباب جباليا.

وتولى تحكيم المباراة: عاهد المصري للساحة، وساعده رشيد حمدونة، ومحمد البازجي للخطوط، ومحمد النبريص رابعًا.

وشهد دوري الدرجة الأولى فوز نماء على ضيفه خدمات النصيرات بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهمت على ملعب بيت حانون البلدي، سجله عاهد أبو مراحيل في الدقيقة 82، ليرتفع رصيد نماء إلى 3 نقاط في المركز الرابع مناصفة مع اتحاد دير البلح، وبيت لاهيا، وتوقف رصيد خدمات النصيرات عند صفر من النقاط بالمركز الثامن.

بدوره، اكتسح خدمات خانيونس نظيره المجمع الإسلامي برباعية دون مقابل في إستاد خانيونس جنوب القطاع، تناوب على تسجيلها رمضان شبير، ومحمد أبو سبلة "هدفان"، وأحمد عاشور بالدقائق 15، و57، و65، و80 على التوالي، ليحصد خدمات خانيونس أول 3 نقاط يحتل بها الترتيب الأول، ويبقى المجمع بلا رصيد من النقاط في المركز 12 والأخير.

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات الجولة الثانية من الدرجتين يوم الجمعة القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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