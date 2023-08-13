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الصين.. مصرع 21 شخصا إثر انهيار طيني في مقاطعة شنشي

13 اغسطس 2023 . الساعة 19:25 بتوقيت القدس
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لقي 21 شخصًا مصرعهم جراء الانهيار الأرضي الناجم عن هطول الأمطار الغزيرة في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين، وفقًا لما ذكرت السلطات المحلية، اليوم الأحد.

وقال مكتب إدارة الطوارئ بالمدينة، في بيان، إن الطريق السريع غربي شيان، عاصمة شنشي، تضرر بسبب الانهيار الأرضي الناجم عن الفيضانات التي بدأت ليل الجمعة.

وأضاف البيان أن 21 شخصا لقوا حتفهم جراء الانهيار، فيما يستمر البحث عن 6 مفقودين.

ومنذ يوليو/ تموز الماضي، واجهت المقاطعات الشمالية في الصين أمطارا غزيرة وفيضانات تسببت فيها أعاصير "دوكسوري" و"خانون".

المصدر / الأناضول
#الصين #انهيار طيني

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