نيمار في طريقه لمغادرة باريس سان جيرمان

يتجه باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الى خسارة نجم جديد آخر هذا الصيف بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعدما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من المفاوضات أن البرازيلي نيمار "سيرحل على الأرجح"، متحدثاً عن عرض من السعودية.

وقال المصدر إن البرازيلي الذي قدم الى سان جرمان عام 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، "لم يعد جزءاً من خطط المدرب (الجديد الإسباني لويس إنريكي) والنادي".

وأفاد المصدر أن البرازيلي البالغ 31 عاماً يتفاوض حالياً مع أحد الأندية السعودية "والذي يتعين عليه بعد ذلك التوصل لاتفاق مع باريس سان جرمان"، مؤكداً بذلك ما كشفته الأحد صحيفة "ليكيب" الرياضية عن تقدم الهلال السعودي بعرض لنجم برشلونة السابق.

وسبق لسان جرمان أن افترق هذا الصيف عن ميسي الذي انتقل الى إنتر ميامي الأميركي بعدما ارتبط اسمه بانتقال محتمل الى الدوري السعودي الذي أحدث "ثورة" في سوق الانتقالات هذا الصيف بضمه مجموعة كبيرة من النجوم الكبار في الملاعب الأوروبية، مثل الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي والسنغالي ساديو مانيه والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وغاب نيمار عن افتتاح الدوري المحلي السبت حيث تعادل سان جرمان على أرضه مع لوريان من دون أهداف في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، وذلك بداعي المرض بحسب ما زعم النادي.

ويتزامن خبر إمكانية رحيل نيمار عن النادي الباريسي مع قرار الأخير بإعادة نجمه الآخر كيليان مبابي الى الفريق الأول اعتباراً من تمارين الأحد، بعدما استبعد بسبب أزمة تجديد عقده.

والحديث عن رحيل نيمار مخالف لما صرح به نجم برشلونة السابق في تموز/يوليو حين قال في مقابلة مع الصحافي الرياضي البرازيلي الشهير كاسيميرو ميغيل على شبكة "يوتيوب" "آمل في البقاء في باريس سان جرمان (هذا الموسم)، لدي عقده معه ولم يتحدث معي اي مسؤول حتى الان" بشأن الانتقال المحتمل الى فريق آخر.

واضاف النجم البرازيلي "انا هادئ على الرغم من الود المفقود بيني وبين انصار النادي. سأكون متواجداً هنا مع حب أو من دونه".

وسرت شائعات تحدثت عن امكانية رحيل نيمار (31 عاما) عن سان جرمان بسبب اصاباته المتكررة من جهة واعادة بناء فريق العاصمة الفرنسية من جهة ثانية باشراف المدرب الجديد إنريكي.

وغاب نيمار عن الملاعب منذ شباط/فبراير الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية في كاحله وعاود التدريبات في تموز/يوليو.

وشارك البرازيلي في أوائل الشهر الحالي في أولى مبارياته بعد غياب لقرابة ستة أشهر وسجل هدفين على مدى 90 دقيقة في فوز فريقه على تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بثلاثية نظيفة ودياً في بوسان.

وتحدث نيمار عن اصابته بقوله "لقد كانت اصابة مزعجة، لم يكن الامر مريحاً على الاطلاق. كانت مراحل التعافي موجعة وصعبة جداً لكني أسعى الى العودة بطريقة جيدة. بطبيعة الحال، فان تحقيق الانتصارات تبقى ضمن الأهداف لكني أريد اللعب بطريقة جيدة لأن ذلك أولوية بالنسبة الي".

ولطالما سرت شائعات عن رغبة نيمار بالعودة الى فريقه السابق برشلونة.

المصدر / فلسطين اونلاين