"كارثة القرن".. ارتفاع حصيلة قتلى حرائق جزر هاواي إلى 93

ارتفعت حصيلة قتلى حرائق غابات جزر هاواي الأمريكية، إلى 93، مما دفع السلطات المحلية إلى وصفها بأنها "كارثة القرن".

وقال حاكم ولاية هاواي جوش غرين، في مؤتمر صحفي، إن "حصيلة قتلى حرائق الغابات التي اجتاحت مدينة لاهينا التاريخية في جزيرة ماوي التابعة لولاية هاواي الأمريكية ارتفعت إلى 93 شخصًا على الأقل".

وأضاف أن "حرائق جزر هاواي هي الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن".

وأكد أن "حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع حيث تركز عمليات البحث على الخسائر في الأرواح".

وأردف المسؤول المحلي أن "الحريق سيكون بالتأكيد أسوأ كارثة طبيعية واجهتها هاواي على الإطلاق".

وقدرت وكالة إدارة الطوارئ الأمريكية (فيما)، في بيان، تكاليف إعادة إعمار مدينة "لاهينا" بـ 5.5 مليارات دولار إثر الحرائق التي تسببت بتدمير أكثر من 2200 مبنى.

وقال غرين، إن سلطات هاواي حجزت 1000 غرفة فندقية للمتضررين من الحرائق، فيما تم استقبال 1400 شخص في ملاجئ الطوارئ.

وبحسب إحصائيات رسمية سابقة، "بلغت حصيلة وفيات الحرائق في جزيرة ماوي في هاواي 80، مع مواصلة فرق البحث تمشيط أنقاض "لاهينا".

والسبت، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في تصريحات صحفية، إن الخسائر البشرية الناتجة عن الحرائق "كارثية".

والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الولاية منطقة "كارثة كبرى"، فيما طلب البيت الأبيض 12 مليار دولار لتغطية عمليات الإنقاذ وإعادة الإعمار.

المصدر / الأناضول