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13 مضرباً و40 معزولاً

دعوات لنفير شعبي وسياسي لإنقاذ الأسرى من جرائم الاحتلال في السجون

13 اغسطس 2023 . الساعة 17:26 بتوقيت القدس
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وقفة تضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال

يواجه الأسرى داخل سجون الاحتلال، إجراءات قمعية وسياسات تنكيلية وعقوبات جماعية، تستوجب حراكاً فاعلاً وواسعاً ووحدة في الموقف لنصرتهم وإسنادهم.

 وأكد الكاتب والأسير المحرر محمد القيق، أن الاعتقال الإداري القسري جريمة يرتكبها الاحتلال على مرأى ومسمع كل الجهات الدولية والحقوقية.

وأشار إلى وجود تقصير فلسطيني في التعامل مع ملف الاعتقال الإداري، والتصدي له.

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ودعا القيق لإسناد الأسرى في الميدان شعبياً وسياسياً ودبلوماسياً، وإعلان النفير العام من كل الكوادر التنظيمية لإنجاح أي خطوة ضد الاعتقال الإداري.

وشدد على ضرورة توحد الجهود الفصائلية ووضع عنوان عام جامع للكل ضد قضية الاعتقال الإداري.

ظروف قاهرة

 من جانبه قال مدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج، إن حكومة الاحتلال الفاشية تواصل عزل نحو 40 أسيراً في ظروف قاهرة، وتصعد من جريمة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.

وشدد على أن جميع محاولات ما تسمى "إدارة مصلحة السجون" لثني الأسرى عن حقوقهم ومطالبهم ستبوء بالفشل.

ويواصل 13 أسيرًا إداريًا إضرابهم عن الطعام، وذلك ضمن الخطوات التي أقرتها لجنة الأسرى الإداريين، فيما ستشهد الأيام المقبلة انضمام مزيد من الأسرى للإضراب، وتوسيع دائرة الخطوات لتشمل معظم سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولا تزال سلطات الاحتلال تمارس جريمة العزل الانفرادي بحق قرابة 40 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجونها في ظروف قاسية، ينهم القيادي رأفت ناصيف.

وتتضاعف معاناة الأسرى في سجون الاحتلال في مثل هذا الأيام حيث الأجواء شديدة الحرارة، وظروف معيشية قاسية، ما يعرض حياة الأسرى للخطر وخاصة المرضى منهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#سجون الاحتلال #الأسرى الإداريون #الأسرى المعزولون

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