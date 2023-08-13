400 مليون شيكل نفقات مؤسسات منظمة التحرير في 6 أشهر

أظهر تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر حديثا عن وزارة المالية في رام الله، أن نفقات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بلغت نحو 398.9 مليون شيكل خلال النصف الأول من العام 2023.

وبحسب موقع "الاقتصادي" فقد طرأ تراجع طفيف على إجمالي نفقات منظمة التحرير، نزولا من 404.9 مليون شيكل في الفترة المقابلة من العام الماضي 2022.

ومن إجمالي النفقات خلال أول 6 أشهر من 2023، فإن 72.1 مليون شيكل من إجمالي قيمة النفقات، كانت على شكل رواتب وأجور. دون أن تذكر الوزارة تفاصيل عدد الموظفين في دوائر المنظمة.

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وجرى صرف نحو 245 مليون شيكل على شكل "نفقات تحويلية". فيما بلغ الإنفاق على بند "السلع والخدمات"، نحو 70.6 مليون شيكل.

وتضم منظمة التحرير 15 دائرة حالياً، إضافة إلى وجود فصائل تحت مظلتها، مثل: حركة فتح، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، وحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني – فدا، ومنظمة الصاعقة، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وبينما تتقاضى الفصائل مخصصات مالية عالية من موازنة المنظمة، تتراوح ما بين 40- 60 ألف دولار شهريا، لكل فصيل من الفصائل الصغيرة نسبياً، تقطع قيادة المنظمة المخصصات المالية عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبعض الفصائل الرافضة لسياسات السلطة والمنظمة.

وبحسب مصادر مقربة من أعضاء في اللجنة التنفيذية، فإن موازنات الدائرة الواحدة العاملة في المنظمة تزيد عن ربع مليون شيكل شهريا، فيما تخصص نثريات تصل لـ50 ألف شيكل شهريا لكل عضو في اللجنة التنفيذية، وتزيد لدى البعض عن 100 ألف شيكل شهريا، فضلا عن الرواتب الشهرية المخصصة لكل عضو تنفيذية.

المصدر / الاقتصادي، فلسطين أون لاين