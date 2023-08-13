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"العمل" تجتمع بـ"شركات التشغيل" وتبحث آليات العمل بملف التصاريح

13 اغسطس 2023 . الساعة 15:26 بتوقيت القدس
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جانب من الاجتماع

عقدت وزارة العمل، لقاءً خاصاً بشركات التشغيل المزمع ترخيصها كمكاتب تشغيل للعمل بالداخل المحتل، وفقاً لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي الصادر في العام 2019م.

وحضر اللقاء الذي عقد اليوم الأحد في مقر الوزارة بمدينة غزة، 15 شركة، تعتزم اتمام إجراءات الترخيص اللازمة للبدء بالعمل بملف التصاريح، وذلك لبحث آليات بدء العمل.

وقدم محمد طبيل مدير عام خدمات التشغيل، ومحمد الحداد المستشار القانوني للوزارة، شرحاً مفصلاً حول آليات العمل بين الوزارة ومكاتب التشغيل من أجل تنظيم حصول العمال على تصاريح المشغل والتزام المكاتب بالحقوق العمالية كافة تجاه العمال.

وأوضحت الوزارة أنها سترسل أسماء العمال للشركات حسب الدور العام والمهن المطلوبة، فور إتمام تلك الشركات إجراءاتها بشكل كامل، وستتيح لها فرصة التسويق لنفسها وعرض خدماتها والمنافسة في السوق بما يتوافق مع مصلحة العامل.

من جانبهم، أكد مسؤولو الشركات أنهم سيعملون على توفير فرص عمل حقيقية للعمال، وستلتزم الشركات بقاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة العمل، كما سيعملون وفقاً للتعليمات المالية الخاصة بالوزارة لضمان عدم حدوث تجاوزات.

وكانت وزارة العمل، قالت إنه مع نهاية شهر أغسطس الجاري، ستتعامل مع تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة فقط، وستكون الأولوية في الترشيح لأسماء العمال الذين اجتازوا امتحان الإجازة المهنية الذي تشرف عليه الوزارة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة، لن تُلغي العمل بالنظام المعمول به حالياً للحصول على تصاريح احتياجات اقتصادية، وستستمر الوزارة بإرسال أسماء للترشيح عبر الشؤون المدنية في حال طلبت ومن خلال الدور العام.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة العمل #عمال غزة #الداخل المحتل #شركات تشغيل العمال

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