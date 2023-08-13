محافظ نابلس المقال: طريقة إبلاغنا بالإقالة جعلتنا "مسخرة"

قال محافظ مدينة نابلس المقال إبراهيم رمضان، في تعقيب له حول قرار رئيس السلطة محمود عباس إقالته مه مجموعة من المحافظين، "إن طريقة إخراج القرار وابلاغنا به مهينة ومعيبة وإعلانه جاء بطريقة صفيقة".

وأضاف رمضان في لقاء إذاعي اليوم الأحد، "نحن مع قرار الرئيس بتقاعد المحافظين جملة وتفصيلا، ولكن طريقة إخراج القرار سمح للصحف الصفراء لأن تتغنى فينا وجعل منا مسخرة على مواقع التيكتوك".

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وأبدى رمضان استغرابه من الطريقة التي تبلغوا فيها، "لأننا من نتحدث عنهم هم 12 محافظا من المناضلين عاشوا الانتفاضة الأولى ويجب أن يُحترموا، وسبب الإقالة فقط عند القيادة السياسية وهو قرار إداري، لا علاقة له بالسياسة".

وأكد المحافظ المُقال، "السيد الرئيس غير راض عن هذا القرار ودعا المحافظين لتكريمهم، ونحن أناس نعيش بكرامتنا، ونتلمس من المنفذين للقرار أن يتقوا الله في أنفسهم وفينا".

وقد أقال رئيس السلطة محمود عباس، الخميس الماضي، 12 محافظاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأبقى على ثلاثة محافظين فقط في مواقعهم.

المصدر / فلسطين أون لاين