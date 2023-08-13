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النائب الغول يدعو لتشكيل تحالف دولي واسع ضد الأبارتهايد الصهيوني

13 اغسطس 2023 . الساعة 15:04 بتوقيت القدس
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دعا النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، إلى تشكيل تحالفات دولية واسعة تؤسس لجبهة عالمية لمناهضة الأبارتهايد الصهيوني، مثمناً انضمام عشرات المؤسسات والكنائس والنقابات لتحالف عريض يحمل اسم "مجتمع خالي من الابارتهايد" يناهض الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد الغول، في تصريح صحفي اليوم الأحد، ضرورة تفعيل دور المؤسسات الحقوقية والدولية لفضح عقلية الاحتلال الإرهابية والعنصرية وسياساته القائمة على الحقد والكراهية والإجرام وملاحقة قادة الاحتلال.

وأوضح أن نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في جنوب إفريقيا زال وانتهى عندما تحالفت القوى و الأحرار ضده، مطالباً بإنشاء تحالف دولي لإنهاء هذا الاحتلال.

وأشار لأهمية تجريم الاحتلال في المحافل الدولية والقانونية، مشدداً على  ضرورة ملاحقة الأحزاب العنصرية والفاشية المكونة لحكومة الاحتلال التي تمارس سياسة القتل والبطش والإرهاب والاستيطان بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا الغول لجنة مناهضة التمييز العنصري بالأمم المتحدة لاستخدام 53 قانونا لديها لمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي لا تحترم القانون الدولي.

كما دعا إلى ملاحقة ومحاسبة قادة الابارتهايد الصهيوني أمام المحاكم كمجرمي حرب. مطالبا بدعم ونصرة حقوق شعبنا الفلسطيني وفضح سياسة التمييز العنصري واستمرار الانتهاكات الصهيونية بحق الأرض والإنسان والمقدسات.

#محمد فرج الغول #تحالف دولي #الشعب الفلسطيني انتهاكات الاحتلال #الأبارتهايد الصهيوني

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