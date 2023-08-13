93 قتيلًا في حصيلة غير نهائية لحرائق جزر هاواي الأمريكية

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات المدمرة في مقاطعة "ماوي" بولاية هاواي الأمريكية إلى 93 شخصًا، وفقا لحاكم الولاية جوش جرين، وذلك في حصيلة غير نهائية حتى الآن.

واندلعت الحرائق المدمرة في ماوي وجزيرة هاواي المجاورة الثلاثاء الماضي، حيث انتشرت بسرعة فيما أججت الرياح التي تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة النيران.

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ورجح المسؤولون العثور على المزيد من ضحايا الحرائق التي أتت على ألف مبنى وشردت الآلاف، وهو ما يتطلب على الأرجح سنوات عديدة ومليارات الدولارات لإعادة البناء.

وكانت سلطات ماوي قد أعلنت، في بيان أمس السبت، أن حريق "لاهاينا" الذي انتشر من الغابة إلى البلدة لم ينته بعد لكن تم احتواءه بنسبة 85 %، إلى جانب حريقين آخرين في الجزيرة بنسبتي 80 و 50 %.

المصدر / وكالات