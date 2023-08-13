وفاة مواطن مُسن بحادث سير في رفح

توفي مُسن صباح اليوم الأحد، متأثرًا بجراح أصيب بها جراء دهسه من قبل مركبة بالقرب من محطة عكيلة للبترول في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت شرطة المرور والنجدة في بيان لها، أن المواطن كامل جبريل الشمالي (75 عامًا) من سكان منطقة مصبح برفح، توفي جراء دهسه من مركبة من نوع "سكودا" فضي اللون.

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وأشارت شرطة المرور إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث وتوقيف سائق المركبة (أ . ي)، وحجز المركبة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

المصدر / فلسطين أون لاين