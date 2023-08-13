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تقرير بلدية دير البلح تستضيف الاجتماع الأول للجنة الفرعية للحرف والمنشآت الخطرة

13 اغسطس 2023 . الساعة 12:35 بتوقيت القدس
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لجنة الفرعية للحرف والمنشآت الخطرة

استضافت بلدية دير البلح الاجتماع الأول للجنة الفرعية للحرف والمنشآت الخطرة بالمنطقة الوسطى، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة لضمان سلامة المجتمع والبيئة، بحضور عدد من المسؤولين والممثلين عن الوزارات المعنية وبلديات الوسطى.

وقال إسماعيل بو حسنين الممثل عن بلدية دير البلح، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الاجتماع ناقش العديد من المحاور الرئيسية وإعداد خطة تشغيلية بهدف تعزيز الأمن والسلامة في المنطقة الوسطى وتصويب أوضاع محطات الوقود بالإضافة إلى تقديم التوصيات اللازمة للحد من المخاطر والحوادث المحتملة.

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وأضاف: "تم الخروج بالعديد من الاقتراحات من بينها قيام اللجنة بزيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ الخطة وضمان التزام المنشآت بمعايير الأمن المعمول بها".

وعبر عن أمله في تنفيذ كافة بنود الخطة للحفاظ على السلامة وتعاون أصحاب محطات الوقود مع أعضاء اللجنة والالتزام بكافة أساليب الوقاية اللازمة.

وعزا تشكيل اللجنة إلى أنه يأتي ضمن جهود اللجنة لتعزيز السلامة والأمان وتحسين الجودة البيئية لمعالجة التحديات المتعلقة بالحرف والمنشآت الخطرة وضمان تفعيل إجراءات الوقاية والتدخل السريع عند الحاجة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بلدية دير البلح #اللجنة الفرعية للحرف والمنشآت الخطرة

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