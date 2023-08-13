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الأسرى الإداريون يواصلون خطواتهم الاحتجاجية لليوم 11 توالياً

13 اغسطس 2023 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
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أحد سجون الاحتلال الإسرائيلي (أرشيف)

أكدت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون برنامجهم النضالي وخطواتهم الاحتجاجية لوقف جريمة الاعتقال الإداري بحقهم.

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وأوضحت الوزارة، في تصريح مقتضب، أن خطوات الأسرى مستمرة لليوم الحادي عشر توالياً.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، يصل مدى المرة الواحدة لفترة أقصاها ستة شهور.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#خطوات احتجاجية #الأسرى الإداريون

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