رابط نتائج توجيهي الأردن لسنة 2023

قالت وزارة التربية والتعليم الأردنية، إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا، تمام الساعة السادسة من مساء الأربعاء القادم للإعلان عن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة توجيهي الأردن 2023.

وذكرت الوزارة أن المؤتمر سيعقد في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات للاعلان عن نتائج توجيهي 2023 في الأردن.

ويرقب ما يقرب من 300 ألف طالب وطالبة لنتائج التوجيهي 2023، ومعرفة الدرجات والعلامات الخاصة بهم.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن نسب نجاح العام الجاري 2023 مرتفعة مقارنة بالعام الماضي.

ودعت الوزارة الطلبة وذويهم للاطلاع على نتائج التوجيهي بدءا من الساعة الرابعة من مساء الأربعاء 16 أغسطس/ آب على الرابط الإلكتروني اضغط هنا.

*ملاحظة: الموقع الخاص بالرابط سيتم تفعيله يوم النتائج

المصدر / فلسطين أون لاين