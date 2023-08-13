"موقف سيارات" للمستوطنين بـ"الشيخ جراح".. مشروع جديد لسلب أراضٍ فلسطينية

القدس المحتلة- غزة/ محمد أبو شحمة:

بعد سنوات من التخطيط، ومصادرة الأراضي، تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لافتتاح موقف للسيارات على أراضي الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، بمدينة القدس المحتلة، خلال الفترة القادمة.

ويهدف موقف السيارات لخدمة المستوطنين واليهود في حي الشيخ جراح ومدينة القدس المحتلة، على حساب أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم، ضمن مخططات سلطات الاحتلال أسرلة الحي، وإنهاء الوجود الفلسطيني فيه.

وعلى مدار السنوات الماضية، صادرت سلطات الاحتلال أراضي وقفية في المنطقة الغربية من حي الشيخ جراح، لصالح تحويلها إلى موقف سيارات.

ووعد رئيس بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، أريه كينغ، بافتتاح موقف السيارات الجاثم على أراضٍ بحي الشيخ جراح خلال فصل الشتاء القادم.

ويوجد بحي الشيخ جراح أكثر من 3 آلاف فلسطيني على مساحة أراض تقدر بنحو ألف دونم، وهي آخر ما تبقى لهم من أراضٍ بعد مصادرة آلاف الدونمات من أراضي السكان، التي أقيمت فوقها 3 مستوطنات تعرف بمستوطنات التلة الفرنسية.

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ويؤكد عبد الفتاح سكافي أحد سكان حي الشيخ جراح، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بالفعل منذ ثلاثة سنوات بتجريف أراضٍ تعود لعائلات مقدسية في الحي الغربي، بهدف إقامة موقف سيارات عليها.

ويقول سكافي في حديثه لـ"فلسطين": "قامت بلدية الاحتلال في مدينة القدس بوضع يدها على الأرض البالغ مساحتها 5 دونمات في الحي الغربي من حي الشيخ جراح، بدعوة إقامة مشاريع للصالح العام، ولكن كل ذلك ادعاءات كاذبة، وتأتي ضمن المشاريع الاستيطانية والمصادرة".

ويوضح سكافي وهو صاحب بيت مهدد بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال، أن الأراضي التي سيقام عليها المشروع هي عربية خالصة، ويريد الاحتلال إقامة فندق عليها إلى جانب موقف سيارات في تلك المنطقة.

ويبين سكافي أن الأرض الذي سيقام عليها موقف السيارات، يوجد بها أيضًا قبر لشخصية إسلامية، وهو ما يثبت ملكية الأرض للفلسطينيين بالمنطقة، إضافة إلى وجود أوراق تثبت الملكية لدى أصحاب تلك الأرض.

من جانبه، أكد الناشط المقدسي، وأحد سكان حي الشيخ جراح، محمد أبو الحمص، أن الأرض الذي ستقيم عليها بلدية الاحتلال في مدينة القدس "الموقف" تمت مصادرتها ضمن خطط الاستيطان.

وقال أبو الحمص في حديثه لـ"فلسطين": "مصادرة تلك الأرض، وإقامة موقف سيارات عليها يأتي ضمن خطط سلطات الاحتلال السيطرة الكاملة على حي الشيخ جراح بمدينة القدس".

وأوضح أبو الحمص أن سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة تزعم أن موقف السيارات هو للمصلحة العامة، ولكن هو خطوة من أجل مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

وبين أن الأراضي التي بدأ الاحتلال إقامة مشروع موقف السيارات عليها هي فلسطينية، ولا يوجد أي شيء يثبت أنها تتبع لليهود أو بلدية الاحتلال في مدينة القدس.

يشار إلى أنه في مايو/ أيار 2021، تسببت اعتداءات سلطات الاحتلال والمستوطنين على أهالي حي الشيح جراح ومنازلهم واقتحامات المسجد الأقصى المبارك، في اندلاع معركة "سيف القدس" بين المقاومة في قطاع غزة وجيش الاحتلال، استمرت 11 يومًا.