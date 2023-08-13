الطقس: أجواء شديدة الحرارة في فلسطين

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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طقس الأحد 13 أغسطس

وهذه الليلة: يكون الجو حارا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الاثنين 14 أغسطس

ويوم غدٍ الاثنين، يستمر الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 15 أغسطس

أما الثلاثاء، فيكون الجو حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 16 أغسطس

والأربعاء المقبل، يكون الجو حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



المصدر / فلسطين أون لاين