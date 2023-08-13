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الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة

13 اغسطس 2023 . الساعة 08:17 بتوقيت القدس
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الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من المواطنين.

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت تلك القوات عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، حيث أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجد عوض أبو عبيد أثناء مروره على حاجز "دوتان" المقام فوق أراضي بلدة يعبد قضاء جنين، واحتجزت ثلاثة شبان.

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واحتجزت قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس، الأسير المحرر محمد فياض بشناق من رمانة غرب جنين، وعمار زياد جبارين، وسعيد محمد عبد النبي من الطيبة غرب جنين.

واعتقلت الأسير المحرر نادر عويضات عقب اقتحام منزله في مخيم العروب، علما أن الأسير عويضات أفرج عنه الاحتلال قبل نحو خمسة شهور بعد عام من الاعتقال الإداري، على خلفية أنشطة نقابية طلابية مع الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت برام الله.

وفي ساعات متأخرة من الليل، اقتحمت قوات بلدة برقة قضاء رام الله، وجابت شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وبالتزامن معه اقتحام قوات الاحتلال لبرقة، دعوات للمستوطنين بالخروج بمسيرة استفزازية في أراضي البلدة، حيث تجمع الأهالي على أطراف البلدة للتصدي لأي هجوم محتمل للمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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